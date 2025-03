Corse a Pian delle Fornaci, 60 cavalli iscritti

Corse a Pian delle Fornaci il 29 marzo, sono state chiuse ieri le iscrizioni. Non è stato raggiunto il numero elevatissimo della prima uscita, furono 85 per dieci batterie. Ci si è fermati a quota sessanta, comunque un bellissimo risultato considerato che la stagione sta entrando nel vivo e che gli appuntamenti si moltiplicano. Nelle prossime ore sarà reso noto l’orario di inizio e quante corse verranno disputate, probabile siano 7 o 8. Ad abbassare il canape penserà Andrea Calamassi. Fra le novità sabato anche la presenza di alcuni operai di Beko a cui l’Associazione proprietari e allenatori di cavalli da Piazza aveva promesso di indossare le pettorine con scritto ’299 motivi per resistere’ ad essa consegnate quando i componenti del direttivo erano stati a portare al presidio di viale Toselli prodotti alimentari in dono. E persino un cavallo, condotto a mano da Cianchino.

L’unica incognita è rappresentata dal meteo perché guardando le previsioni del Lamma Toscana per sabato e domenica il tempo dovrebbe essere "molto nuvoloso o coperto con piogge e rovesci sparsi soprattutto nel pomeriggio-sera". In tal caso nessun problema per il fondo del galoppatoio dove si può correre anche in caso di precipitazioni, semprechè non siano eccessivamente violente. Le previsioni di un fine settimana con la pioggia vengono monitorate con attenzione anche dall’Ufficio Palio in vista del primo debutto dei mezzosangue dell’Albo, già rinviato al primo aprile sempre per via del meteo.

La.Valde.