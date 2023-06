Corsa più bella del mondo Oggi sfila la 1000 Miglia

Oggi sfila nel salotto senese la ’corsa più bella del mondo’: sono infatti in arrivo da Roma - il pasaggio in centro storico è previsto dalle 12.15 - le oltre 400 auto d’epoca della Mille Miglia.

Il pasaggio della rievocazione della corsa storica nel cuore di Siena prevede il controllo a timbro in Piazza del Campo e lo stop per il pranzo sotto il Tartarugone di Piazza del Mercato.

L’appuntamento annuale, sempre molto atteso dagli appassionati, che affascina senesi e turisti, è uno dei lasciti della passata amministrazione: su proposta del precedente assessore al turismo e commercio Stefania Fattorini è stata, infatti, approvata la delibera che oltre a permettere il passaggio delle vetture concederà in uso gratuito la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il Cortile del Podestà e il Tartarugone per l’allestimento del pranzo da offrire ai partecipanti al loro arrivo. Inoltre, visto che il Comune è co-organizzatore, gli spazi e le aree pubbliche interessate dall’evento saranno in regime di esenzione dal pagamento di canoni.

La storica corsa disputata dal 1921 al 1957 è considerata la "più bella del mondo" - come la definì Enzo Ferrari - per la sua capacità di coniugare tradizione, eleganza e bellezze paesaggistiche. E il passaggio da Siena incluso nel suo itinerario, si conferma un appuntamento fisso per la nostra città, oltre che vetrina impareggiabile e opportunità economica, grazie alla copertura mediatica nazionale e internazionale.

Naturalmente il passaggio delle auto è accompagnato da disposizioni della polizia municipale, in termini di circolazione e divieti, ma sarà come sempre un sacrificio sostenibile: al momento del transito, in ingresso e in uscita in città, nelle strade, vie, incroci interessati al percorso, saranno attuati i necessari provvedimenti di chiusura e alternanza veicolare per garantire il corretto svolgimento dell’evento e la sicurezza dei partecipanti e degli altri utenti.

Il programma della 1000 Miglia 2023 prevede, come da tradizione, partenza e arrivo a Brescia, con il percorso che porterà la carovana di 442 auto a sfilare nella bellezza, l’arte e il paesaggio attraverso alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia e la tappa senese è sicuramente uno degli appuntamenti più affascinanti e più immortalati con gli scatti dei bolidi in sosta nella conchiglia di piazza del Campo.

