Corsa dei carretti, conto alla rovescia

Si avvicina la Corsa dei carretti a Sinalunga. Venerdì 3 novembre al palazzetto dello sport appuntamento con la scaramantica cena dello stendardo. Sarà l’occasione per presentare i 9 Rioni di Sinalunga con i rispettivi equipaggi che si sfideranno nella Corsa dei carretti in programma domenica 12 novembre in occasione della festa del patrono. Nell’occasione saranno estratte le batterie e a fine serata sarà svelato lo stendardo della Carriera di San Martino.