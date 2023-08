Corsa a due per il voto sotto le torri Montagnani sfida Andrea Marrucci

Grandi manovre in vista delle amministrative dell’anno prossimo a San Gimignano. Ma sul nome che verrà scelto dal Pd con tutto il centrosinistra la candidatura del nuovo sindaco sotto le torri non c’è concorrenza. Il candidato sarà il sindaco uscente Andrea Marrucci. Punto. Al contrario dei rumors che circolano nella parte sud della Valdelsa dove corrono almeno in tre a Poggibonsi e altri due a Colle. Per ora. Nomi e cognomi che rimbalzano da una parte all’altra sia tra gli schieramenti politici che tra le liste civiche.

Sotto le torri le acque del mare politico nel centrosinistra sono calme: il nome è uno e uno solo, come detto, cioè quello del sindaco uscente. Anche se dalle stanze delle storiche ’Botteghe oscure’ di via San Giovanni c’è il dovuto rispettoso silenzio. Ma dentro le mura lo sanno perfino le pietre: è prassi, per non dire rituale, messo a verbale (dal Pci al Pd) che dopo i primi cinque anni di amministrazione, il secondo mandato è quasi ’di diritto’ per riconfermare il sindaco uscente del Pd che nella sua coalizione ha anche alcuni spezzoni della vecchia Dc.

Andrea Marrucci ripotrebbe, mettiamoci pure il condizionale pro forma, non solo dormire con tre, ma addirittura su quattro guanciali, perché al momento corre quasi da solo. Secondo le prime indiscrezioni, in caso di successo, vorrebbe anche riconfermare quasi tutta la giunta, escluso il tassello della Cultura che dovrà scegliere un’altra donna. Parità di genere. Infatti l’attuale assessora Carolina Taddei, come recita lo statuto interno dei Democratici, dopo due legislature deve passare la mano. E’ bene ricordare che il centrosinistra sotto le torri cavalca e guida San Gimignano, patrimonio dell’umanità, da oltre 70 anni. Un record. Sono invece tutte da decifrare le candidature nel centrodestra o tra le liste civiche. Gira però la voce, che nessuno smentisce, della riconferma della lista civica ’CambiamoSangimignano’ con il candidato a sindaco Federico Montagnani, bravo e simpatico giovane coltivatore diretto delle torri, che con la sua squadra, nelle ultime elezioni amministrative aveva sfiorato il 30 per cento di consensi. Di altre liste, per il momento, non c’è traccia.

Romano Francardelli