Corrieri della droga ’in rosa’ Arrestate a Siena dalla polizia

Non deve essere stata poca la sorpresa dei poliziotti quando hanno scoperto che i corrieri della droga – per di più una quantità ingentissima, si parla di chili e chili – erano due giovanissime. Presunti corrieri ’in rosa’. Ragazzine anche se maggiorenni, finite adesso in carcere.

Un blitz, quello degli uomini del questore Pietro Milone, su cui i contorni saranno più chiari nelle prossime ore, che va ad affiancarsi ad altri sequestri importanti compiuti di recente anche da Finanza e carabinieri sia in Valdelsa che in Valdichiana. Cartina tornasole dunque di un fenomeno, come spesso sottolineato anche dal procuratore Nicola Marini, sempre più preoccupante nella nostra provincia: l’uso di droga e, di conseguenza, anche lo spaccio. Molti i giovanissimi coinvolti.

L’arresto sarebbe avvenuto giovedì per cui gioco forza lunedì le ragazzine, difese dall’avvocato Leandro Parodi, compariranno davanti al giudice per l’interrogatorio di garanzia. Pochi gli elementi certi. Di sicuro sono state individuate a Siena, dunque anche il capoluogo si conferma crocevia di fiumi di droga che servono per rispondere ad una domanda crescente. Altro elemento è il rinvenimento di denaro che certo la polizia valuterà se è stato frutto di spaccio. Sarebbe la prima volta, andando a memoria, che quantità così ingenti vengono portate da donne, per di più così giovani. Di solito si tratta di extracomunitari, se ne occupano anche gli italiani, però maschi. Che fanno pusher e ’corrieri’ trasferendo a destinazione la merce preziosa mentre le donne si dedicano di più al piccolo spaccio o risultano farne uso. Questa volta invece si sono mese in gioco due ragazze che dovranno spiegare al giudice – e probabilmente anche alle rispettive famiglie – cosa ne facevano di tutto quello stupefacente.

Laura Valdesi