Montalcino (Siena), 17 marzo 2020 - "Sono già 19 gli Stati americani che, come in Italia, hanno scelto di difendersi dal coronavirus chiudendo la ristorazione, in buona parte composta da prodotti e vini made in Italy. Noi produttori toscani del Brunello di Montalcino siamo vicini agli amici statunitensi e consapevoli che la ripartenza ci vedrà in prima fila accanto a loro". Così il presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, Fabrizio Bindocci, ha commentato le nuove più rigorose misure del governo Usa contro l'emergenza annunciate dal presidente Trump e la serrata dei ristoranti in 19 Stati. "Alle giuste misure prese per contrastare l'emergenza da Coronavirus - ha aggiunto Bindocci - fa da contraltare una innegabile preoccupazione dei nostri produttori in chiave di mercato. Nel giro di pochi giorni si è infatti fermato il nostro maggiore canale di vendita - quello dell'horeca - nei 2 principali mercati mondiali: Usa e Italia infatti rappresentano in media il 60% delle vendite globali di Brunello".

© Riproduzione riservata