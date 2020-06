Siena, 19 giugno 2020 - «Ha risposto con successo alla cura con il plasma l'ultimo paziente ricoverato nell'area Covid dell'Azienda ospedaliero-universitaria Senese. L'uomo è risultato finalmente negativo al coronavirus, dopo due mesi e mezzo di ricovero nel padiglione Covid ed è stato trasferito in un altro reparto a causa delle patologie pregresse».

È quanto evidenzia in una nota direttore generale dell'Aou senese Valtere Giovannini rendendo noto che l'area Covid ora viene temporaneamente chiusa per la sanificazione ma che resta pronta ad essere riattivata in caso di necessità.

«Il paziente - aggiunge Roberto Gusinu, direttore sanitario - è stato sottoposto ad una cura con il plasma definita 'off label', cioè fuori dai protocolli, con autorizzazione del parere positivo del comitato etico, vista la gravità delle sue condizioni di salute che lo hanno tenuto ricoverato al policlinico Santa Maria alle Scotte per circa 80 giorni. La cura ha dato ottimi risultati, debellando l'infezione. Le sue condizioni sono comunque serie per i problemi di salute precedenti l'infezione da coronavirus. Da questo momento in poi effettueremo le attività di sanificazione di tutti gli ambienti dell'area Covid dove abbiamo una disponibilità recettiva sino a 90 posti letto».

Con il trasferimento dall'Area Covid dell'ultimo paziente - continua Gusinu - si chiude una fase molto importante di gestione dell'emergenza, con oltre 80 pazienti ricoverati, e circa 200 professionisti dedicati, tra medici, infermieri, tecnici e operatori socio-sanitari«.