Sarteano, altra vittima nella casa di riposo

Siena, 12 aprile 2020 - Un nuovo decesso nella casa di riposo di Sarteano. E’ morta, all’età di 80 anni, una delle donne ricoverate in ospedale e l’annuncio ha destato profonda commozione nella cittadina, che da settimane lotta in prima fila contro il coronavirus. Restano ancora sette gli anziani ricoverati in ospedale e dentro la struttura sono 22 le persone positive ricoverate all’ONPI. Sei sono gli operatori e collaboratori della casa di riposo che sono risultati positivi e sono in quarantena nelle loro abitazioni e per adesso solamente una delle dipendenti risulta ricoverata.

Nella provincia di Siena, ieri, sono stati intanto registrati undici nuovi casi, tra i quali un 14enne in Valdelsa, risultati positivi dopo l’incremento nel numero di tamponi eseguiti: due uomini identificati ad Abbadia San Salvatore, di 64 e 72 anni; 2 a Chiusi, un uomo e una donna di 50 e di 82 anni; 4 soggetti, 2 uomini e 2 donne tra Torrita di Siena e Sarteano, di 56, 57, 46 e 81 anni; infine due anziane tra San Quirico d’Orcia e Cetona, di 82 e 95 anni. Sono tutti in isolamento domiciliare attivo tranne un 72enne ricoverato al reparto malattie infettive dell’ospedale di Arezzo.

La novità più importante per l’Azienda sanitaria Toscana Sud Est è proprio quella collegata al numero dei tamponi che è stato già ampliato e che proseguirà anche nei prossimi giorni. La potenza di analisi si è più che raddoppiata vista la nuova convenzione con un laboratorio privato, che ha consentito un balzo nel numero degli esami eseguiti. Infatti si è passati da poco più di 600 tamponi eseguiti a 2.300 e questo proprio grazie al nuovo accordo. Le analisi sui tamponi non si fermeranno neanche per Pasqua e Pasquetta.

Il direttore generale Antonio D’Urso ha annunciato che l’attività di screening sui referti è stata potenziata e lo sarà ulteriormente in modo anche da andare incontro alle esigenze segnalate anche dai medici di base in relazione ai circa 1.000 casi di persone positive, che si trovano a casa e che non hanno più sintomi. Per poter dichiarare la guarigione c’è la necessità di eseguire due tamponi a distanza 24 ore l’uno dall’altro proprio per ricercare il covid-19. E’ quindi ipotizzabile che grazie all’aumento importante dei test che potranno essere eseguiti dall’Asl Toscana Sud-Est, aumenteranno in maniera sensibile anche il numeri dei guariti; almeno questo è lo scenario migliore da attendersi. Nessuna sosta di lavoro quindi per sanitari e laboratorio analisi convenzionato che sarà sia oggi che domani al lavoro per permettere un controllo attento del territorio.