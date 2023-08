Cordoglio per la morte di Riccardo Angiolini, padre di Lisa e Filippo

Lutto a Poggibonsi. A soli 54 anni si è spento Riccardo Angiolini (foto), titolare del negozio di famiglia con annesso il laboratorio per la realizzazione di coppe, medaglie, targhe e trofei. Era il padre di due importanti figure dello sport valdelsano: la nuotatrice Lisa, che ha da poco partecipato ai Mondiali in Giappone, e l’azzurro della pallamano Filippo. È ricordato, Riccardo Angiolini, per la sua opera per la Misericordia come volontario attivo. La Confraternita ha espresso vicinanza alla famiglia. I funerali si sono svolti ieri al Santuario di Romituzzo a Poggibonsi.