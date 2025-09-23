Corbelli premia Kathleen Chalfant, migliore attrice

Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Siena
CronacaCorbelli premia Kathleen Chalfant, migliore attrice
23 set 2025
REDAZIONE SIENA
Il Terra di Siena International Filmfestival premia Kathleen Chalfant come migliore attrice per la sua magistrale interpretazione del film ‘Familiar...

Il Terra di Siena International Filmfestival premia Kathleen Chalfant come migliore attrice per la sua magistrale interpretazione del film ‘Familiar Touch’, diretto, sceneggiato e co-prodotto da Sarah Friedland. L’attrice americana è stata ospite ieri della cerimonia per la consegna del riconoscimento, a Palazzo Sergardi, dove è in corso la mostra ‘Cavalli d’autore’. Ed è proprio di uno degli artisti esposti, Fabio Mazzieri, l’opera che Maria Pia Corbelli, fondatrice del festival senese, ha consegnato all’attrice. A causa di impegni di lavoro in California, Chalfant non potrà partecipare alla rassegna del prossimo mese (dal 7 all’11), nel corso della quale il film di cui è protagonista sarà proiettato, in anteprima, al cinema Pendola, mercoledì 8 alle 20. "Un film che mi ha fatto venire i brividi – racconta Corbelli –, ricordo che all’uscita eravamo tutti commossi. Un’interpretazione molto intensa, una delle migliori viste in questi anni". "Per il ruolo mi sono ispirata a un’amica – ha raccontato Kathleen Chalfant – e mia suocera, che ha mostrato i primi segni della malattia. La cosa che mi ha subito colpita è che il film racconta la storia dal punto di vista della persona ammalata, non di chi la circonda". Per l’attrice un lieto a Siena, città che ama molto: "Per me è particolarmente importante ricevere questo premia a Siena, alla quale io e mio marito siamo molto legati. Un premio che voglio condividere con tutti gli altri della produzione, in particolare con la regista Sarah Friedland".

Riccardo Bruni

