Corbelli premia Kathleen Chalfant, migliore attrice

Il Terra di Siena International Filmfestival premia Kathleen Chalfant come migliore attrice per la sua magistrale interpretazione del film ‘Familiar Touch’, diretto, sceneggiato e co-prodotto da Sarah Friedland. L’attrice americana è stata ospite ieri della cerimonia per la consegna del riconoscimento, a Palazzo Sergardi, dove è in corso la mostra ‘Cavalli d’autore’. Ed è proprio di uno degli artisti esposti, Fabio Mazzieri, l’opera che Maria Pia Corbelli, fondatrice del festival senese, ha consegnato all’attrice. A causa di impegni di lavoro in California, Chalfant non potrà partecipare alla rassegna del prossimo mese (dal 7 all’11), nel corso della quale il film di cui è protagonista sarà proiettato, in anteprima, al cinema Pendola, mercoledì 8 alle 20. "Un film che mi ha fatto venire i brividi – racconta Corbelli –, ricordo che all’uscita eravamo tutti commossi. Un’interpretazione molto intensa, una delle migliori viste in questi anni". "Per il ruolo mi sono ispirata a un’amica – ha raccontato Kathleen Chalfant – e mia suocera, che ha mostrato i primi segni della malattia. La cosa che mi ha subito colpita è che il film racconta la storia dal punto di vista della persona ammalata, non di chi la circonda". Per l’attrice un lieto a Siena, città che ama molto: "Per me è particolarmente importante ricevere questo premia a Siena, alla quale io e mio marito siamo molto legati. Un premio che voglio condividere con tutti gli altri della produzione, in particolare con la regista Sarah Friedland".

Riccardo Bruni