Corbelli, Cugusi e Volpi ritratte da Sestini

Anche la provincia di Siena è protagonista nella mostra fotografica di Massimo Sestini in occasione del festival ’Toscana delle donne’. Venti donne al centro degli scatti esposti a palazzo Strozzi Sacrati a Firenze, sede della Regione: tra queste anche Silvana Cugusi, nota produttrice di formaggio in Valdorcia, i cui prodotti, frutto di passione e cultura casearia, hanno ricevuto numerosi premi in Italia e non solo. E poi Gianna Volpi, aeronauta professionista di San Gimignano che da più di 30 anni solca i cieli della Toscana, e Valentina Corbelli di Torrita di Siena, sbandieratrice e protagonista nel Palio dei Somari del suo paese (ha anche dipinto il panno essendo un’artista). "Osservando questi volti – ha detto Sestini –, si respira la passione e l’emozionalità genuina di questi esseri forti e fieri come solo le donne sanno essere. Ne esce un mosaico, dove al variare della sequenza si aprono universi che carezzano i sensi della conoscenza e del piacere. Non sono sentieri piani, ma percorsi fatti di adattamento, abnegazione, ricerca e sacrificio. Sono storie che si rincorrono tra eredità di saperi e sapori, tagli d’orizzonte, ricerca di un istante da immortalare. È il mio personale tributo alla donna".