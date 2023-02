Coraggio Italia e Nuovo Psi nel team di Montomoli

Prima uscita ufficiale con i partiti di centrodestra per il candidato sindaco Emanuele Montomoli, che domani alle 11.30 a ’La Favorita’ presenterà la coalizione che sostiene la sua corsa a Palazzo pubblico. L’appuntamento arriva dopo che, a causa del terremoto, è stata annullata la discesa in campo ufficiale inizialmente fissata ieri al teatro del Costone e poi rinviata a sabato prossimo.

Ironia della sorte, Montomoli ha scelto di presentare domani la squadra politica a pochi metri di distanza dalla sede elettorale di Massimo Campagnini, candidato sindaco sostenuto da una compagine di liste civiche: "E’ la mia prima uscita pubblica con i partiti – ha detto il fondatore di VisMederi –. Oltre a Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e Udc, ho incassato anche il sostegno di Coraggio Italia (il partito di Toti e Brugnaro, ndr) e del Nuovo Psi, che apre ulteriormente l’area laico-riformista già presente nella mia coalizione".

Quella che attende Montomoli è una settimana ricca di impegni: domani la presentazione dei partiti, in settimana l’inaugurazione della sede del comitato elettorale in Piazza del Campo. Infine sabato la discesa in pista al teatro del Costone con conseguente apertura ufficiale della campagna elettorale.

"Abbiamo deciso di rinviare l’appuntamento inizialmente previsto ieri – spiega il candidato sindaco – sia in ottemperanza all’ordinanza del sindaco legata al terremoto sia per non turbare la sensibilità dei cittadini alle prese con lo sciame sismico".

E sulle ragioni della presentazione con i partiti di domani in piazza Matteotti: "E’ per chiarire che tutto il centrodestra conferma la propria linea d’azione e sostiene la mia corsa per Palazzo pubblico", evidenzia Montomoli, che domattina saprà chi, in base all’esito delle Primarie di centrosinistra, sarà il suo principale competitor alle amministrative. Ma lui chiarisce: "Io faccio la mia corsa in autonomia – dice senza tanti giri di parole – a prescindere da chi sarà il candidato del centrosinistra".

C.B.