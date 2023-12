Coppia di casieri esperti. Operaio agricolo a Gaiole

COPPIA DI CASIERI – Cercarsi a Monteriggioni coppia di casieri con esperienza mansioni nella manutenzione tuttofare più agricoltura e pulizie quotidiane (rifacimento dei letti, bagni, zone comuni) preparazione tè alle 7,30 e colazione alle 10.30. Richiesta disponibilità temporale, flessibilità, esperienza in agricoltura ed esperienza nelle pulizie e patente B. Possibilità di alloggio. Contratto a tempo determinato. Contattare 3455526420 [email protected]

1 OPERAIO AGRICOLO – Azienda agricola di Gaiole in Chianti cerca un operaio agricolo per varie lavorazioni agricoli vigneti, oliveti, cantina, patente B ed auto. Contratto a tempo indeterminato con orario full time. Contattare il 3485161970 o [email protected]

1 AUSILIARIO PER NIDO - Cooperativa giocolare seleziona per inserimento annuale e immediato un ausiliario per nido d’infanzia. Le strutture sono nel comune di Castelnuovo Berardenga. Contratto persona part time, tempo determinato. Contatti: Martina Fusani 3356259871 o [email protected]