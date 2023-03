Coppa Chianti Classico Annullamento dovuto a problemi organizzativi

"Mi preme sottolineare che la scelta di tale annullamento non è dettata da prescrizioni imposte da questa amministrazione comunale che anzi, come sempre, aveva dato agli organizzatori la piena disponibilità di tutti gli spazi di competenza comunale richiesti. Prendiamo atto con dispiacere dell’annullamento e restiamo a disposizione per l’organizzazione delle future edizioni di questa affascinante manifestazione". Così il sindaco di Castellina in Chianti Marcello Bonechi sull’annullamento della 44esima Coppa del Chianti Classico Uberto Bonucci, che avrebbe dovuto svolgersi il 24 settembre, gara del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche avrà. Questa la nota diffusa dall’organizzazione: La 44ª Coppa del Chianti Classico Uberto. "Problemi tecnico organizzativi legati al mancato utilizzo di strutture ed aree indispensabili alla programmazione, pianificazione ed effettuazione della gara non permettono il suo regolare svolgimento", hanno spiegato gli organizzatori della Coppa del Chianti.