Coordinamento FdI in piazza Arnolfo

Come annunciato dallo stesso coordinatore appena nominato Guido Coppola sabato primo febbraio il Coordinamento Comunale Fratelli d’Italia di Colle di Val d’Elsa sarà presente in Piazza Arnolfo. L’obiettivo è quello di sostenere le forze dell’ordine con una raccolta firme. La firma è, quindi, per richiedere e proporre ulteriori tutele per le forze dell’ordine. Com’è scritto nello stesso volantino tra le varie richieste c’è anche l’inasprimento delle pene per resistenza, violenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Oltre a ciò è anche richiesta una maggiore tutela legale e l’inserimento del reato di rivolta in carcere. La richiesta inoltre è quella di maggiori strumenti di difesa. Sarà possibile firmare dalle ore 10.00 alle ore 13.00 allo stand del partito nella piazza centrale della città.