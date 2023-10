Coordinamento contro il ’tubone’. Tante adesioni

Nasce il coordinamento Salviamo l’Elsa, per contrastare il ‘tubone’, come annunciato dal comitato civico Elsa viva. Tra i primi firmatari, gli amici di Romano Bilenchi, il giardino dei colori, Artesss, il comitato attacChianti-Valdelsa, il comitato civico Elsa viva, quello senese Acqua bene comune, il Coordinamento Montagnola senese, Italia nostra e il Gruppo archeologico colligiano. Ad aggiungersi anche associazioni come Il Telaio, La Gorà e la Società degli amici dell’arte. "Riteniamo che il progetto – afferma il coordinamento – presenti pesanti criticità nella sua realizzazione e gestione". Rimane, comunque, la sentenza del Tribunale superiore delle acque pubbliche, anche se l’auspicio del coordinamento è che il Comune possa portare avanti il ricorso in Cassazione. "Facciamo appello – continua il coordinamento – anche alla Soprintendenza, affinché ribadisca la sua posizione netta e contraria. Ci sentiamo chiamati in causa come società civile, pertanto riteniamo necessario un più vasto coinvolgimento della cittadinanza verso una mobilitazione diffusa sul tema". E infine: "Per garantire l’indipendenza del coordinamento, le forze politiche di tutti gli schieramenti che vogliono appoggiare la causa, potranno dare un supporto esterno".