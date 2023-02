Convivere col terremoto Cosa c’è da sapere e cosa fare a Siena

’Convivere con il terremoto a Siena: cosa c’è da sapere e cosa fare’ è il titolo dell’appuntamento online che l’Accademia dei Fisiocritici organizza per domani alle 16 in diretta streaming sul canale Youtube Accademia Fisiocritici Siena. A parlare dello sciame sismico saranno Dario Albarello ed Enrico Tavarnelli che in modo semplice spiegheranno quello che sta accadendo e come affrontarlo. Il pubblico potrà intervenire attraverso la chat. Dario Albarello è professore ordinario di Geofisica della Terra solida all’Università di Siena, membro del Centro nazionale di microzonazione sismica del Cnr e membro della ’Commissione Grandi Rischi’ presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Enrico Tavarnelli è ordinario di Geologia strutturale all’Università di Siena.