Convegno no vax, Mmt si dissocia L’errore del Comune sul patrocinio

"Non siamo gli organizzatori e non abbiamo alcuna relazione con i temi dell’evento". Così la Rete Mmt (Modern money theory) Italia smentisce il proprio coinvolgimento nel convegno di sabato a Palazzo Patrizi dal titolo ‘Riflessioni post pandemiche: aspetti sanitari, giuridici e sociologici’. L’acronimo MMT campeggia nella locandina dell’evento, a fianco della Balzana che sta ad indicare il ‘patrocinio del Comune di Siena’. Dunque non è la Rete della moderna teoria economica a proporre il convegno, firmato da ResistenzaSiena.org, ovvero il Coordinamento Siena no greenpass. "L’importanza e la necessità di un tale evento si manifestano proprio nel voler contribuire a rappresentare una informazione a 360 gradi, soprattutto alla luce di quanto sta emergendo a proposito delle reazioni avverse alla vaccinazione di massa", scrivono gli organizzatori senesi – dichiarazione peraltro già pubblicata in un precedente articolo - che precisano, ancora, che è "giunto il momento di ritornare all’espressione della democrazia e dell’inclusività nel rispetto della Costituzione italiana vigente". Secondo gli stessi le "restrizioni sanitarie del 20212022 hanno avuto un’origine politica, come sta emergendo nelle ultime settimane grazie alla poca stampa libera rimasta in Italia". E qui sfila la carrellata di ‘esponenti di caratura nazionale e internazionale’ invitati alla giornata senese: da Filippo Abbate,...