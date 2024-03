Controlli sull’attività di SeiToscana: "Molte criticità dovute al gestore"

"Da settembre a dicembre 2023 sono stati effettuati 48 turni di attività su tre giorni settimanali, 1049 verifiche che hanno riscontrato il 77% di situazioni di non conformità e sono state monitorate 119 zone, tra vie e piazze, su tutto il territorio comunale: tra le tipologie di non conformità, quelle più numerose riguardano cassonetti non funzionanti (244 accertamenti) o sovrariempiti (208), presenza di rifiuti abbandonati nelle isole ecologiche (416), pulizia delle piazzole insufficiente (140)".

Ha lasciato parlare i numeri l’assessore all’Ambiente Barbara Magi, rispondendo all’interrogazione di Progetto Siena e Pd in merito ai controlli sul servizio di SeiToscana. "Attenendoci ai dati – ha continuato Magi – gli abbandoni di sacchi fuori cassonetto rilevati nell’intero periodo nelle isole ecologiche monitorate, esclusi gli ingombranti che sarebbero stati abbandonati a terra a prescindere dall’utilizzo della Seicard, sono stati 325. Fino al 20 novembre è stata riscontrata una media di 7 abbandoni in ogni turno di ispezione, a fronte di una media di 6,4 dal 20 novembre al 31 dicembre, con una riduzione del 10%. Si rileva – ha aggiunto l’assessore – che il periodo di monitoraggio dopo l’apertura dei cassonetti è comunque troppo breve per valutarne appieno gli effetti".

E sulla piattaforma Sit di Ato Toscana Sud, strumento utilizzato dai Comuni per tenere sotto controllo le attività del gestore, Magi ha raccontato: "Molte criticità sono dovuite al gestore. La prova? Dopo la segnalazione di disservizio trasmessa nel novembre del 2021 ad Ato Toscana Sud sui mancati lavaggi in centro nei mesi estivi, l’autorità di ambito ha avviato l’istruttoria, conclusa nell’aprile 2023, che ha portato all’applicazione di penali per 24.140 euro". Magi ha concluso: "La ditta affidataria per i controlli esterni è stata individuata a seguito di indagine di mercato. Non sono state reperite altre ditte con le medesime competenze".

Secca la replica di Anna Ferretti (Progetto Siena): "Che ci fossero problemi è evidente a tutti, altrimenti non si sarebbe determinata la necessità di controlli. Capisco che la differenziazione fra prima e post sospensione della SeiCard sia ancora un periodo troppo limitato, ma vale la pena continuare il monitoraggio". E poi: "Il fatto che una contestazione del 2021 si sia chiusa nel 2023 deve far preoccupare tutti i Comuni. Un disservizio simile è una cosa seria per la salute dei cittadini – la conclusione –. Ci dovrebbe essere più distanza tra la società che controlla i servizi di SeiToscana e Ato".