Controlli su traffici illeciti e droga: 12 finanzieri in più a Siena La Guardia di Finanza di Siena potenzia i servizi di vigilanza con l'assegnazione di 12 finanzieri addestrati per contrastare illeciti economico-finanziari e traffici illeciti. I militari operano in sinergia con le altre forze dell'ordine per garantire sicurezza e ordine pubblico.