Controlli nella zona della Stazione di Siena: due con la droga, tunisini espulsi

Atteggiamento sospetto. Volti totalmente sconosciuti alla polizia che nella zona stazione-Centro commerciale ’Porta Siena’ è praticamente di casa. Qui passaggi frequenti e controlli ripetuti, ormai da tempo. L’occhio clinico non ha tradito gli agenti neppure venerdì mattina, in pieno giorno, quando gli uomini della Volante hanno deciso di approfondire cosa facevano lì alcuni extracomunitari. Un’operazione che, tracciato il bilancio, ha portato alla fine ad individuare ed espellere due tunisini irregolari, mentre altrettanti egiziani sono stati segnalati alla prefettura per droga. Guardia alta dunque della questura che, evidentemente, intende evitare che quella possa diventare un’area dove si commettono anche piccoli illeciti.

Fra la stazione e piazzale Rosselli stazionano tante persone. Così venerdì mattina sono scattati i controlli di prevenzione nell’intera area ferroviaria. per prima cosa sono stati controllati tre egiziani nel centro commerciale. Tutti giovani che vivono nella nostra provincia. Notato che al momento dell’intervento uno teneva qualcosa ben stretto in mano hanno verificato: si trattava di un pezzo di hashish di circa tre grammi, subito sequestrato. Un altro, capito che aria tirava, si è messo a sedere sopra lo stupefacente, stressa quantità e tipo dell’altro. Tutto inutile: entrambi sono stati scoperti e sanzionati perché avevano l’hashish e segnalati alla prefettura per i provvedimenti di competenza.

C’erano però, sempre nell’area della stazione, un paio di tunisini che si erano messi vicino al terminal dei bus. Gli agenti si sono diretti verso di loro scoprendo che erano senza documenti. Portati in questura per l’identificazione da parte della Scientifica, gli agenti dell’Ufficio immigrazione hanno stabilito che non solo erano senza fissa dimora ma soprattutto irregolari in Italia. Così è scattato il decreto di espulsione e sono stati accompagnati con la scorta ad un Cpr (Centro permanenza per i rimpatri) in attesa di essere portati definitivamente in Tunisia.

La.Valde.