"Contro lo spopolamento finanziamenti per le zone montane"

"In arrivo le risorse per i piccoli comuni per le politiche previste dalla legge sulla Toscana Diffusa approvata appena un mese e mezzo fa. La Regione prosegue l’impegno per le aree interne e montane". Con queste parole la consigliera regionale del Partito Democratico Elena Rosignoli commenta l’approvazione della variazione di bilancio e la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale, avvenuta nell’ultima seduta del consiglio regionale. "Per questi comuni – afferma l’esponente Pd – sono a disposizione 50 milioni di euro di cui 2,8 milioni sono per i contributi all’acquisto o all’affitto di una casa per combatterelo spopolamento con un sostegno economico che può arrivare fino a 30 mila euro ad abitazione. E’ stato rifinanziato il fondo per la montagna".