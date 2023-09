Contributo per gli affitti. La graduatoria finale

Un corso di filosofia aperto a tutti. L’iniziativa è promossa dalla parrocchia di Staggia e inizierà il prossimo 10 ottobre.

Articolato in sei lezioni il corso di gnoseologia si svolgerà ogni martedì a partire alle 18,30 nei locali della parrocchia, nel centro storico del paese. Non è richiesta nessuna iscrizione per poter partecupare e l’ingresso al corso è completamente gratuito.