Contributi affitto non restituiti per 106 mila euro: scatta il recupero

I contributi per gli affitti rappresentano un grande aiuto per tante famiglie. Più che mai durante e dopo la pandemia, con il caro bollette a dissanguare le tasche dei cittadini. Ma è giusto che vadano a chi davvero ne ha diritto. Per questo i controlli della guardia di finanza sono preziosi. Un alleato al fianco di palazzo pubblico nella lotta a chi vuole fare il furbo. E non tirare fuori il denaro che, magari ha ricevuto ma non gli spettava alla luce dei riscontri incrociati.

Così il Comune sta mettendo in cantiere, attraverso il braccio operativo di Sigerico, il recupero forzato di un bel malloppo erogato e adesso da recuperare: oltre 106mila euro.

Ma andiamo per ordine. Perché al recupero coattivo non si arriva subito. Servono altri passaggi. Prima infatti di attivare le procedure esecutive e cautelari di riscossione, il Servizio patrimonio ha svolto un’attività pre-coattiva che è prevista dal Regolamento generale delle entrate tributarie ed extra tributarie. "Dato atto che sono stati formati – si legge nella determina del 21 aprile scorso –, pertanto, gli elenchi relativi ai soggetti nei confronti dei quali dovrà essere intrapresa l’attività di recupero forzato relativamente alla mancata restituzione del contributo affitto a seguito degli accertamenti della guardia di finanza" ai sensi dell’articolo 71 del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa (D.P.R. 4452000 che prevede l’obbligo a carico delle pubbliche amministrazioni di procedere alle verifiche, anche a campione, di quanto autocertificato dal cittadino, ndr), entra in scena adesso Sigerico.

Nel mirino, dunque, tutti coloro – e sono tanti – che non hanno restituito il contributo affitto indebitamente assegnato alla luce degli accertamenti della Finanza.

La.Valde.

