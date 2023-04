Contravvenzioni ancora non pagate Numeri incredibili nell’anno 2022 Il Comune aspetta ben 83mila euro

La multa non la pago, è questo il pensiero e la ‘filosofia’ di molti che a Colle optano per non dare alla comunità ciò che spetterebbe. Di fatto alcune sanzioni al codice della strada effettuate nell’anno 2022 non sono state pagate nei termini di legge. Per questo L’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alessandro Donati ha ritenuto necessario di provvedere in toto all’iscrizione a ruolo delle multe, al fine di recuperare in modo coattivo le sanzioni non pagate. In termini numerici stiamo parlando per un totale complessivo di 83.837,25 di euro non versati alle casse comunali, come risulta dalla lista redatta dalla Polizia Municipale. Dal Palazzo Comunale la direzione è quella di una ‘tolleranza zero’ nei confronti di chi non paga. Naturalmente si tratta esclusivamente delle sanzioni che sono state accertata dalla polizia municipale colligiana. Nella sostanza si tratta di multe non pagate per le quali si attiva la procedura di riscossione coattiva. Sono ben 1.294 le ingiunzioni relative alle sanzioni amministrative pecuniarie non pagate nei termini di legge per violazioni al Codice della Strada. Queste solo quelle notificate o contestate nel primo semestre dell’anno 2022. Generalmente la Polizia Municipale porta a ruolo ogni semestre un resoconto riferito alle multe del penultimo semestre che non sono state onorate. In genere, quindi, la Polizia Municipale si propone di fare due ruoli all’anno. L’importo di 83.837,25 è, in parte, relativo a sanzioni, ma considerando anche le maggiorazioni e le spese di procedura e notifica. È il Dott. Nicola Magni il responsabile del procedimento e colui che si è occupato di questa determinazione. Si tratta di un capitolo non semplice che dovrà affrontare il comandante della municipale, ma la volontà e le capacità, ci sono. Certamente questo dato impone una riflessione su come determinati soggetti non si preoccupino non solo di seguire le regole del vivere civile, ma oltre al danno, anche la beffa di non pagare le multe. La Polizia Municipale, guidata dal Magni, inoltre, ha trasmesso all’Agenzia delle entrate quanto elaborato. Di conseguenza coloro che non hanno ancora pagato le sanzioni al codice della strada dovranno aspettarsi un’azione anche da parte di un altro ente. Da tenere in considerazione che il Comune di Colle, oltretutto e giustamente, non ha aderito allo stralcio delle cartelle fino a mille euro relative alle multe non pagate.

Lodovico Andreucci