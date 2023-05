Contratto di Fiume Elsa Sono oltre trenta le firme sul protocollo d’intesa

Sono più di trenta i soggetti che ieri si sono trovati a Certaldo per firmare il protocollo di intesa per la realizzazione del Contratto di Fiume Elsa. Firma che costituisce l’atto propedeutico alla realizzazione del Contratto di Fiume Elsa, strumento volontario di programmazione strategica. In sostanza si tratta dell’atto conclusivo del progetto "Oltre i confini. Verso il Contratto di Fiume Elsa" iniziato nel 2019, con il Comune di San Gimignano capofila, finanziato dalla Regione Toscana, con la compartecipazione del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze ed un contributo dell’Ente Cambiano scpa. "Oggi è il segno tangibile che dobbiamo e vogliamo ridare valore al fiume Elsa e lo faremo con il Contratto di Fiume, lo strumento pattizio che ci permette di collaborare tutti alla pari (istituzioni, enti, cittadini) - ha detto il sindaco di San Gimignano Andrea Marrucci –"Oltre i confini. Verso il contratto di fiume Elsa" è stato un progetto che ha intercettato in pieno il periodo pandemico e non è stato per niente facile, ma nonostante questo lo abbiamo concluso attivando il percorso partecipativo di cittadini e associazioni. Con la firma del protocollo parte ora una nuova fase, il cui obiettivo comune resta quello di una visione condivisa del fiume e la sua messa in valore, oltre alla sua fruizione quotidiana. Tutela e qualità delle acque e dell’ambiente, messa in sicurezza idraulica del fiume, fruizione del parco fluviale con percorsi ciclabili e pedonali, sport ed escursionismo, sono le azioni da porre in campo con tutti i soggetti coinvolti e le popolazioni rivierasche". Contenere il rischio idraulico e tutelare il più importante affluente dell’Arno nell’ottica di una valorizzazione del territorio. "Il contratto di fiume – ha detto l’assessora regionale all’Ambiente e Difesa del suolo Monia Monni - è uno strumento importante che ci aiuta a ritrovare una visione condivisa del fiume. Così si possono produrre le azioni giuste affinché tutte le peculiarità del fiume trovino la giusta dimensione e vengano inserite in un nuovo modello di sviluppo sostenibile che tenga conto dell’evolversi dei cambiamenti climatici". Stoccata finale dell’assessora anche al Governo in riferimento a quanto sta accadendo in Emilia, "il governo anziché additare gli ambientalisti, si occupi di trovare soluzioni e maggiori risorse per la difesa del suolo".

Lodovico Andreucci