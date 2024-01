"Contrari all’astensione sui bilanci. Al diritto allo studio servono soldi"

Scontro sull’approvazione del bilancio previsionale e del piano di attività dell’azienda regionale per il diritto allo studio. Toni forti quelli usati dall’associazione Cravos: "Prendiamo le distanze dal voto di astensione espresso dai tre presidenti dei consigli territoriali studenteschi e ribadiamo la nostra contrarietà al bilancio e al piano di attività – si legge nella nota -. Riteniamo incoerente che dopo una decisione unanime di contrarietà del Consiglio regionale degli studenti, si sia espresso un parere disallineato in Cda". I problemi, secondo l’associazione studentesca, starebbero alla base: "La Regione ha coperto la riduzione di oltre 4milioni di euro di finanziamento da parte dello Stato, ma negli ultimi anni ha deciso di definanziare il Dsu, coprendo i costi nel momento in cui il governo ha ridotto la sua quota – scrive Cravos -. L’assenza di risorse dalla Regione e il sottofinanziamento da parte dello Stato non consentono al Dsu di avere una progettualità".

Gli studenti ribadiscono la necessità di lavori a mensa Bandini, e la contrarietà ad un servizio di ristorazione diffusa: "Ci sembra evidente l’urgenza dell’inizio dei lavori su Bandini: non possiamo accontentarci di punti ristoro inadatti alle esigenze degli studenti. Ricordiamo che dal 1° settembre sono state innalzate le tariffe della ristorazione universitaria, con tassi alzati a quasi del 90% per le fasce Isee più elevate".

