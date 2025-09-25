Contrade, inverno elettorale. Sei votano per rinnovare sia il priore che il capitano

di Laura Valdesi

SIENA

Un lungo inverno elettorale. E’ sempre così, si dirà. In realtà nei prossimi mesi saranno ben tredici le Contrade che andranno al voto, alcune solo per il priore e una, l’Aquila, unicamente per il capitano. Fra conferme ed eventuali passaggi di testimone, la sensazione è che sarà un inverno da osservare con più attenzione del solito perché inciderà sulle strategie di un 2026 paliesco da cuori forti. La Torre torna in Piazza dopo aver scontato la squalifica, il Nicchio salta luglio ed è sul tufo ad agosto con la voglia di vincere dopo 28 anni, l’Aquila intende ad ogni costo rompere il digiuno, solo per citare alcuni leit motiv di una stagione dove anche sul fronte fantini ci potrebbe essere un riposizionamento.

AQUILA

La Contrada elegge solo il capitano che ha un incarico biennale. Entro settembre sarà nominata la commissione elttorale per andare al voto a dicembre, come da statuto. Carapelli ha corso solo un Palio, troppo poco per non fare il bis.

CIVETTA

Non scade il capitano Roberto Papei che torna subito in Piazza a luglio. Si vota invece per il priore, l’uscente è Marco Ricci. La commissione che deve individuare anche il seggio è già formata e ha iniziato il giro di consultazioni.

DRAGO

Stasera il Drago ha l’assemblea per per la nomina della commissione unica per priore-seggio e capitano. Jacopo Gotti e Luigi Sani sono in scadenza e a disposizione di Camporegio.

GIRAFFA

La Giraffa rinnova solo la Società

ISTRICE

Il priore di Camollia Emanuele Squarci ha annunciato di terminare qui il mandato per cui dovrà essere individuato un nuovo onorando. Ieri sera si è riunito il consiglio e venerdì prossimo ci sarà l’assemblea per la commissione.

LEOCORNO

Si svolgerà stasera l’assemblea per formare l’unica commissione chiamata a trovare sia il priore, il seggio che il capitano. Hanno concluso il mandato sia Alessandro Mariotti che Marco Minucci.

NICCHIO

La commissione elettorale per priore, capitano e seggio sta lavorando già e sono in corso le consultazioni con l’obiettivo di andare alle urne quanto prima. Scade il priore Davide Losi, che potrebbe restare, si valutano i nomi per il capitano. Fra i primi rumors quello che riguarda anche Fabio Giustarini, vittorioso il 16 agosto 1998, ultima Carriera conquistata dai Pispini.

OCA

In Fontebranda scade soltanto il vicario generale e metà della sedia direttiva. L’assemblea per la nomina della commissione elettorale avverrà a dicembre per arrivare alle elezioni fra marzo e aprile.

ONDA

Lunedì 29 settembre alle 21.30 la nomina dei membri della commissione per il rinnovo del seggio e di quella per il capitano. Scadono sia Massimo Spessot che Alessandro Toscano, quest’ultimo ha già annunciato che termina qui la sua ’avventura’ plurivittoriosa.

PANTERA

Due commissioni (5 membri) sono state nominate martedì sera in Pantera. Una per il rinnovo del seggio guidato da Paolo Vannuccini che deve individuare anche il capitano, attualmente Franco Ghelardi. Potrebbero restare entrambi. L’altra commissione è per la Società.

SELVA

Scadono sia il priore (nonché rettore del Magistrato) Benedetta Mocenni che il capitano Andrea Causarano. La commissione sarà formata entro il 20 ottobre.

TARTUCA

Nei primi dieci giorni di ottobre l’assemblea per la nomina della commissione solo per il priore e il seggio, guidato da Simone Ciotti.

TORRE

Già formata il primo settembre la commissione per il rinnovo del seggio e anche per la Società. Massimo Bianchi dovrebbe fare il bis.

VALDIMONTONE

Non ancora nominate nel Valdimontone le commissioni una per priore e seggio, l’altra per presidente e consiglio direttivo di società. L’onorando vittorioso Alberto Benocci veleggia verso la conferma.