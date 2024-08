"Contrade aperte? Sono tre. La ghiandina farà la differenza"

"Akida con l’esperienza fatta a luglio credo che sia una cavalla che aveva poco da dimostrare. Ha corso il Palio, l’incidente che ha avuto non è per colpa sua e del fantino. In ogni caso doveva fare il serio impegno, è andata bene", dice Bellocchio. "Per quanto riguarda Zio Frac ho sentito prima l’intervista di Carlo Sanna che lo monterebbe molto volentieri. Questo mi fa sperare positivamente, all’alba il cavallo è andato bene, decideranno allora i big e i veterinari", rilancia Enrico Bruschelli. Che aggiunge: "Se i primi lo montano volentieri, le Contrade a loro vicino non hanno motivo per non votarlo, sempre che dopo i galoppi all’alba vada avanti".

La scelta di Zio Frac è legata alla presenza di altri cavalli esperti?

"Dipende da chi arriva alla scelta, faranno loro le strategie"

Come si avvicina Bellocchio a questa Carriera?

"Motivato, con la voglia di fare bene come sempre. Con un po’ di amaro in bocca per luglio, era una bella opportunità che mi avevano dato la Pantera e il capitano Ghelardi. Ho montato un cavallo da corsa e competitivo, purtroppo il sogno di una vita non si è coronato. Speriamo ora ad agosto che si ripeta l’occasione e magari di realizzarlo".

Tre contrade su tutte aperte: Chiocciola, Civetta e Lupa?

"Credo che siano queste le contrade, la differenza la farà la ghiandina".