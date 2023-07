Conto alla rovescia per la Giostra di Simone a Castello, Piazza San Martino e Torre

Castello, Piazza, San Martino e Torre. Le quattro contrade di Montisi sono ormai pronte a sfidarsi per l’edizione numero 53 della Giostra di Simone che si svolgerà domenica 6 agosto alle 19. Ma gli eventi inizieranno già la prossima settimana, a partire da sabato, e continueranno fino al 10 agosto con spettacoli, buona cucina, giochi, letture per bambini, arte e musica, nelle piazze e vie del borgo (a ingresso gratuito). Per l’occasione sarà aperto, tutte le sere, lo stand gastronomico panoramico nel Terrazzone di Montisi.

Il weekend più atteso dai contradaioli di Montisi inizierà venerdì 4 agosto in piazzetta del Castello con la presentazione e la consegna del panno, dipinto dagli artisti Renzo Regoli e Renzo Mei, che anticiperà il sorteggio dell’ordine di partenza delle quattro contrade per le prove generali.

Nella stessa sera, andrà in scena la fiaccolata al Santuario della Madonna delle Nevi dove avverranno - alle 22 - la benedizione del panno, il tradizionale salto dei fuochi, la cerimonia di benedizione di cavalli e cavalieri e le prove generali.

Sabato 5 agosto si svolgeranno poi le tradizionali e sempre partecipate cene delle contrade, mentre il giorno successivo, domenica, il corteo storico - alle 17,30 - aprirà il lungo pomeriggio di festa che vedrà anche l’esibizione degli sbandieratori e dei tamburini delle quattro contrade. Alle 19, come detto, l’attesa Giostra di Simone.