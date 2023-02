Conto alla rovescia: la Ztl Centro storico-Borgo ora diventa realtà

La futura "Ztl Centro storico – Borgo" è una certezza. La giunta di Colle, infatti, ha deliberato la modifica del ‘Disciplinare delle aree pedonali e delle Ztl’ con l’inserimento del nuovo regolamento viario, istituzionalizzando di fatto la nuova zona traffico limitato della città alta. L’intero terziere rinascimentale diventerà, quindi, un’unica Ztl, complementare a quella presente da tempo nel terziere medievale Castello. Non tutti i giorni dell’anno, però. Il documento, infatti, conserva la stagionalità del provvedimento e la sua applicazione per fasce orarie e per giorni predefiniti: dal primo maggio al 30 settembre, sarà vietato l’accesso alle auto dalle 18 alle 24 dei giorni di venerdì, sabato, domenica e festivi, nell’area che comprende il tratto finale di via Della Porta Vecchia e le vie Gracco del Secco, Campana, XX Settembre, Matteotti e Garibaldi, includendo anche piazza Bajos e le vie Dell’Amore, Del Refe Nero e vicolo Delle Fontanelle, che non hanno sfondo. Il varco elettronico per il controllo degli accesi sarà installato all’altezza del civico 17 di via Della Porta Vecchia, dove i mezzi non autorizzati dovranno invertire la marcia.