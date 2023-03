Continua il vortice delle deleghe Chiti ora dice addio al Bilancio

È durata esattamente tre settimane la permanenza all’assessorato al Bilancio di David Chiti, che aveva sostituito nel delicato ruolo Luciano Fazzi. Ora, a soli quaranta giorni dal voto ma con lo scoglio del bilancio da portare in approvazione in consiglio comunale, la delega è stata acquisita dal sindaco Luigi De Mossi, insieme a quelle per partecipate e Palio che già deteneva.

Chiti si occuperà invece in questo scorcio di mandato di patrimonio, delega che fino a ieri era seguita da Pasquale Colella, cui resta ovviamente la Cultura. Si chiude quindi con un nuovo cambio l’assetto della giunta, in parte prevedibile perché Chiti aveva preso il posto di un tecnico preparato come Fazzi per lo più in assenza del dirigente del settore.

Un contesto non facile, reso ancora più complicato dalla spaccatura verticale della maggioranza e dal clima acceso della campagna elettorale. E così De Mossi ha preferito assegnare a sé stesso la delega che non aveva mai avuto nel corso del mandato. Sarà lui a portare in approvazione il documento contabile, mentre dovrebbe a questo punto essersi assestata la girandola di cambiamenti che ha colpito la giunta.

La prima degli assesori a saltare fu Nicoletta Cardin, poche ore dopo il consiglio comunale d’esordio, l’ultimo cambio, agli sgoccioli ormai del quinquennio amministrativo, è quello relativo alle deleghe bilancio e patrimonio. Nel corso degli ultimi 15 mesi i rimpasti hanno riguardato anche gli assessorati alla Cultura, dopo le dimissioni di Sara Pugliese arrivate il 14 febbraio 2022 e quello al Commercio, con Alberto Tirelli sostituito poi da Stefania Fattorini che fece il suo ingresso a Palazzo Pubblico insieme a Pasquale Colella ad aprile del 2022. Infine il penultimo saluto è stato quello di Luciano Fazzi, lo scorso 2 marzo, le cui deleghe adesso sono in capo al sindaco De Mossi.