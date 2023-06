Consumo di suolo Siena all’88° posto in Italia

Il consumo di suolo in Italia, a beneficio di strade e costruzioni, è passato negli ultimi 15 anni dal 6,75% del 2006 al 7,13% del 2021; la media Ue è intorno al 4,2%. La beffa è emersa ieri, nella Giornata mondiale dell’Ambiente, di cui uno degli slogan è OnlyOneEarth (solo una Terra). I dati sono quelli del rapporto Ispra, relativo al 2021 – pubblicati in una lista nazionale da Il Sole 24 Ore -, che ci dice come ogni anno ‘sacrifichiamo’ il terreno, ovvero quanto suolo viene cementificato: nell’ultimo anno in Italia abbiamo consumato circa 63 chilometri quadrati di suolo, più o meno come una media provincia italiana. Un aumento "silenzioso – scrive il quotidiano economico – che finisce in prima pagina solo in occasioni come l’alluvione in Romagna".

Naturalmente il record italiano viaggia con percentuali diverse da una regione all’altra e anche da un Comune all’altro, visto che i Comuni redigono i piani urbanistici, prevedendo edificazioni o meno. Allora se la provincia di Monza è quella dove si è costruito di più (40% del suolo), seguita da Napoli (34%) e Milano (31%), la nostra provincia è all’88esimo posto su 107 provincie italiane per percentuale di suolo costruito. Cioè le Terre di Siena sono fra le meno edificate, con un incremento annuale minimo dal 2006 in avanti.

"Riteniamo che la nuova amministrazione comunale debba rispondere alle esigenze abitative dei senesi facilitando la riqualificazione del patrimonio già esistente", fa notare e propone l’associazione Uniti per Siena.

Entrando nel dettaglio, poi, del rapporto Ispra, si viene a sapere che in Toscana il suolo edificato è pari al 6,17%; la provincia di Siena fa ancora meglio, con appena il 4,07% di suolo consumato (nel 2021), con incremento in un anno di circa 56 ettari di suolo costruito. La situazione cambia arrivando ai Comuni senesi: il capoluogo infatti risulta aver concesso il 12,43% del proprio suolo alle costruzioni, con incremento nell’ultimo anno (2021) di 6,87 ettari, ed è il Comune che ha dato di più a strade e costruzioni varie.

p.t.