Consulta Giovanile Evento al Sonar

Ai nastri di partenza la ‘Consulta Giovanile‘ di Colle, a conclusione del percorso partecipativo intrapreso dal Comune insieme al Centro di Ricerca sul cambiamento Politico dell’Università di Siena, che ha coinvolto studenti e associazioni. Come sarà, come funzionerà e quali saranno i suoi ambiti di interesse sarà chiarito oggi alle 18 al Sonar, durante un incontro pubblico convocato per la presentazione della Consulta e delle proposte elaborate. "La partecipazione giovanile arricchisce il dibattito e assicura la diversità di prospettive, favorendo la comunità nel suo complesso e garantendo maggiore legittimità alle decisioni prese – sottolinea l’assessore all’istruzione Serena Cortecci – Includere i giovani significa anche responsabilizzare le nuove generazioni, permettendo loro di acquisire competenze di cittadinanza attiva".