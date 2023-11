Consulente commerciale per il gruppo Lavazza Agriturismo di Castelnuovo Berardenga cerca un tuttofare con esperienza in manutenzione, facchinaggio, taglio erba, pittura. Società del gruppo Lavazza cerca consulenti commerciali. Autista con patente D e CQC per servizio trasporto persone su Siena. Contratti a tempo indeterminato, formazione gratuita, incentivi.