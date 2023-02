"Si sta intervenendo in periodo invernale, fuori periodo di nidificazione e riproduzione, andando a eliminare principalmente piante di pioppo secche, lasciando sviluppare piuttosto piante giovani". Il Consorzio di Bonifica 3 fa chiarezza sul taglio di alberi lungo il torrente Scarna, nei pressi dell’omonima frazione di Colle, che aveva suscitato la preoccupazione di alcuni residenti. "Le lavorazioni sono realizzate secondo la classificazione del corso d’acqua del Piano di classifica del territorio e sulla base del Piano delle attività di bonifica concordato con la Regione – prosegue la nota consortile – Sono progettate, affidate e coordinate da tecnici specializzati nel settore forestale e costituiscono un’azione fondamentale di prevenzione contro i rischi di movimentazione di piante verso valle in caso di piena; oltre che utili a sfoltire la fascia riparia, per rinforzarla e riqualificarla, eliminando le piante cresciute dentro l’alveo, pericolanti, cadute o a fine ciclo vitale, favorendo così la crescita stabile e sana delle piante più giovani capaci di resistere e di fare da filtro naturale alle acque anche in caso di livelli alti".