Consolidare il ponte sulla Cassia La Regione stanzia 350mila euro

di Marco Brogi

A metà agosto arriva una notizia particolarmente importante per la viabilità valdelsana: la messa in sicurezza del ponte sulla Cassia tra la rotonda di Campostaggia e Bellavista, nel comune di Poggibonsi. La Regione ha già stanziato 350mila euro per il consolidamento della struttura e, ora che la Conferenza dei servizi si è conclusa, partono i rilievi geologici del terreno, propedeutici all’apertura del cantiere. Rilievi a cura della Provincia cui spetta la manutenzione del ponte, di cui è invece è proprietaria la Regione. Il ponte qualche mese fa era stato sottoposto a un test di stabilità disposto dalla stessa Provincia. Erano state effettuate prove di carico nell’ambito del piano di manutenzione in rampa di lancio. Tutto questo mentre è in atto la macchina organizzativa per la ricostruzione del nuovo viadotto di Bellavista, sulla Cassia tra Poggibonsi e Staggia, chiuso dal 25 settembre 2021 per motivi di sicurezza. Sui tempi di realizzazione dell’opera, come ha spiegato più volte il presidente della Provincia David Bussagli, sarà possibile sapere qualcosa di più nelle prossime settimane. La Conferenza dei servizi si è conclusa, quindi sarà stilato un cronoprogramma. La scheda tecnica del nuovo viadotto, però, è pronta da un pezzo. La struttura rispecchierà la dimensione della sede viaria precedente in modo da potersi raccordare alla viabilità esistente, per circa 160 metri distribuendosi su 4 campate e non più su 7 come era per il ponte demolito. Per la ricostruzione del viadotto che si affaccia sulla linea ferroviaria Siena-Firenze, ci vorranno oltre 10milioni di euro. I soldi, fortunatamente, ci sono. Li ha stanziati il Cipess ( Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile), che ha gettato le basi per la realizzazione di un intervento atteso soprattutto dagli abitanti e dai commercianti di Staggia e Bellavista, penalizzati dall’inagibilità del ponte. Per attutire i disagi, il Comune di Poggibonsi ha stanziato 150mila euro per la sistemazione della strada da Lecchi a Staggia, uno dei percorsi alternativi più utilizzati dopo la chiusura del ponte di Bellavista. Grazie a questo finanziamento, il tratto di strada sarà riasfaltato e messo in sicurezza.