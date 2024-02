Consiglio regionale, sostegno e piani

A sollecitare il Corecom Tour, il Consiglio regionale. "Per l’ufficio di presidenza è una soddisfazione – ha commentato il vicepresidente, Stefano Scaramelli – aver condiviso l’iniziativa. La comunicazione sta cambiando, va garantita un’alfabetizzazione digitale. Serve un organismo che sia regolatore, di supporto a istituzioni, associazioni e imprese, ma anche a chi fa informazione". "Il tema della comunicazione sensibile è attenzionato – ha aggiunto la consigliera Anna Paris –. Due le principali attività del Comitato: offrire una garanzia sulla comunicazione per tutelare l’utente, e un’attività per aiutare i giovani nella digitalizzazione. Anche per l’adulto il linguaggio digitale è importante". Parola alla consigliera Elena Rosignoli. "Affidiamo al Corecom – ha detto – raccomandazioni sulla conoscenza, in particolare il patentino digitale, già al centro di progetti pilota. E il tema va divulgato nelle scuole".

A.G.