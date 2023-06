Consiglio, ecco chi entra La partita della presidenza non esclude colpi di scena

Ultimate le pratiche per la surroga dei consiglieri comunali, dopo il decreto di nomina della giunta firmato dal sindaco Nicoletta Fabio. Coloro che sono stati nominati nell’esecutivo hanno rassegnato le dimissioni dal Consiglio, dove erano stati eletti, per sopraggiunta incompatibilità. Vanno ad aggiungersi a Emanuele Montomoli (candidato a sindaco), che aveva già rinunciato alla carica. Hanno accettato la surroga e quindi faranno parte del Consiglio comunale Enzo De Risi, Alessia Pannone, Sarah Campani (Fratelli d’Italia); Leonardo Pucci (lista Nicoletta Fabio Sindaco); Marco Falorni (Forza Italia); Francesco Mastromartino (lista Lega Salvini Premier); Gianluca Marzucchi (Emanuele Montomoli Sindaco).

Intanto resta in sospeso la nomina del futuro presidente del Consiglio: da una parte c’è l’ex candidato sindaco Fabio Pacciani, che tuttavia ha dato la sua disponibilità a condizione di restare in minoranza; dall’altra c’è l’ipotesi Davide Ciacci, esponente di Siena Ideale eletto nella lista ’Nicoletta Fabio Sindaco’. Per quanto riguarda Pacciani, pare complicato trovare in maggioranza i voti per la sua elezione se lui decide di restare all’opposizione. E pare in salita anche l’opzione Ciacci: Siena ideale non sarebbe infatti così convinta di volere la presidenza del Consiglio comunale. Per questo non si esclude che Nicoletta Fabio si giochi una carta a sorpresa. Novità sono poi attese sul fronte del Polo Civico senese. Oggi Pacciani terrà una conferenza stampa per illustrare la nuova organizzazione dello schieramento: in Consiglio la coalizione verrà rappresentata da ’Per Siena’ e ’Siena Sostenibile’ mentre in città l’esperienza continuerà con adesioni singole al progetto per evitare il rischio di scioglimento.

C.B.