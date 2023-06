Consiglio di Stato sospende affidamento gestione Caffè Pitti e Giardino Boboli

In attesa del giudizio di merito, che dovrebbe arrivare in autunno, il Consiglio di Stato ieri ha ordinato la sospensione cautelare dell’affidamento della gestione del Caffè di Palazzo Pitti e del Giardino di Boboli a Scudieri International, accogliendo l’istanza di Opera Laboratori sollevata contro Gallerie degli Uffizi e A.L.E.S, Arte lavoro e servizi. La sospensione è arrivata a circa un mese di distanza dalla sentenza del Tar che aveva rigettato il ricorso di Opera contro l’aggiudicazione dei servizi di ristorazione al gruppo Scudieri, vincitore della gara d’appalto. Dopo aver audito i legali rappresentanti, Franca Iuliano per Opera, Paolo Clarizia per Gallerie degli Uffizi e Donato Nitti per Scudieri, il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza cautelare e sospeso l’esecutività della sentenza dei giudici amministrativi, di fatto congelando l’apertura della nuova caffetteria di Palazzo Pitti e della Kaffeehaus di Boboli, avendo ritenuto che "i motivi di appello, per la complessità e la molteplicità delle questioni poste, necessitano di approfondimento in sede di merito", come si legge nell’ordinanza firmata dalla camera di consiglio nelle persone del presidente, Diego Sabatino, e dei consiglieri Angela Rotondano, Stefano Fantini, Giuseppina Luciana Barreca e Elena Quadri.