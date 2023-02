Consiglio comunale, ultimi fuochi

Consiglio comunale alle battute finali: la riunione prevista per mercoledì alle 9 dovrebbe infatti essere una delle ultime dell’amministrazione De Mossi e vede all’ordine del giorno diversi punti saltati nella precedente assemblea per mancanza del numero legale. Si inizia con il regolamento per la determinazione di contributi e sanzioni in ambito urbanistico-edilizio, pratica che non era passata nella riunione precedente a causa dell’uscita temporanea dal Consiglio di due esponenti di maggioranza. La cosa aveva aperto un vulnus politico all’interno della coalizione di centrodestra, in quanto la pratica era stata illustrata dal neoassessore Michele Capitani (FdI), al suo debutto nell’incarico. Come reazione, il capogruppo di FdI Maurizio Forzoni con i consiglieri Giorgio Maggiorelli e Barbara Magi aveva abbandonato i lavori, facendo così mancare i numeri per ogni altro atto. Ora dunque l’amministrazione comunale ci riprova, mettendo all’ordine del giorno anche il regolamento per l’istituzione e il funzionamento dei Consigli d’area (le ex Circoscrizioni), l’approvazione del piano di riassetto del sistema di accoglienza e quello sulla Ztl Bus e la variazione al Bilancio di previsione 2023-2025.

C’è poi da capire l’entità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio, nonché da analizzare il Programma triennale dei lavori pubblici. Si parlerà inoltre del gemellaggio con Cetinje, vecchia capitale del Montenegro, delle modifiche al regolamento comunale per l’approvazione dell’Isee e della convenzione con la Provincia per l’adesione all’ufficio per le espropriazioni di pubblica utilità. Seguiranno le interrogazioni come quelle di Bruno Valentini, Pd, sulle nomine nel Cda di Siena Jazz e sui lavori allo stadio ’Franchi’, ora al centro del braccio di ferro tra l’assessore allo Sport, Paolo Benini, e l’Acr Siena. Il capogruppo Pd Alessandro Masi chiederà lumi sulla relazione della Corte dei Conti in merito agli atti del Comune di Siena; infine la mozione di ’In Campo’ e ’Siamo Siena’ sul riconoscimento del caregiver familiare. Intanto oggi c’è la prima tappa del tour della Commissione Assetto del Territorio, guidata dal presidente Maurizio Forzoni (FdI) tra le opere compiute e da ultimare, per lasciare un bilancio finale alla nuova amministrazione.

Cristina Belvedere