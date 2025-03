Consiglio comunale, nuove regole. Ciacci: "Siena sia modello per tutti"

Un dibattito che raccolga il vissuto delle diverse esperienze amministrative recenti e che possa, così, fornire spunti in vista della revisione del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto del Comune di Siena. E’ quello che l’amministrazione, su iniziativa del presidente del Consiglio comunale, Davide Ciacci, ha organizzato domani nella sala consiliare del Capitano del Popolo di Palazzo Pubblico. Sono stati invitati a partecipare i presidenti dei Consigli comunali della provincia, la Provincia stessa (con il consigliere Alessandro Masi) e Anci Toscana. "Con la pandemia – afferma Ciacci – i Consigli comunali hanno subito una trasformazione che li ha portati a perdere centralità nella vita amministrativa delle realtà locali; per contrastare questa tendenza, l’Anci da ormai alcuni anni sta rimarcando il ruolo del presidente del Consiglio. Anche i Comuni con meno di 15mila abitanti stanno istituendo questo ruolo, non obbligatorio". E ancora: "Questa figura, essenziale per il buon andamento amministrativo e garante della democrazia, sarà al centro dell’incontro che si svolgerà nella sala che abitualmente ospita le sedute del Consiglio comunale di Siena – ha spiegato Ciacci – . Auspico si possa giungere alla condivisione di contributi utili al lavoro che le commissioni consiliari dedicate inizieranno nei prossimi mesi, con contenuti reali e attuali che favoriscano una gestione ottimale da parte del presidente e il funzionamento dell’organo assembleare, valorizzando il ruolo del consigliere comunale". Il confronto verterà sul Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Tuel): "Siena sia il vero modello, il riferimento per le altre realtà. Il nostre nuovo Regolamento potrà essere replicato e modellato sugli altri enti locali più o meno piccoli. Del resto – conclude Ciacci – Siena è il capoluogo di provincia". In merito al ruolo del consigliere comunale saranno presi in esame il tema della consapevolezza, con un focus sull’elezione e la durata della carica, dello status, con la definizione di amministratore locale, dei suoi diritti e dei suoi doveri, e della responsabilità, con particolare attenzione alla sua autonomia.