Consiglio comunale in silenzio per Dore Tronti e i morti a Brandizzo Il Consiglio Comunale di Siena ha osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Mario Tronti e Davide Dore, scomparsi recentemente. Il presidente Ciacci ha espresso il cordoglio per le 5 vittime dell'incidente a Brandizzo.