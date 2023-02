Consiglio comunale Domani la seduta

Martedì alle 15,30 a Radda in Chianti tornerà a riunirsi il consiglio comunale. Tra i principali punti all’ordine del giorno del ‘parlamentino’, l’approvazione del bilancio di previsione 2023 e del bilancio pluriennale 2023-2025 e l’approvazione della convenzione con i Comuni di Asciano, Buonconvento e Monticiano per la gestione in forma associata delle procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sempre in materia di case popolari, è in programma una verifica della quantità e della qualità delle aree fabbricabili da destinare ad edilizia residenziale pubblica.