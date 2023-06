Consiglio Comunale di Colle, Sette Interrogazioni all'Ordine del Giorno

Una seduta con all’ordine del giorno molte questioni importanti e di grande attualità cittadina, quella del consiglio comunale di Colle che il presidente Enrico Galardi (nella foto) ha convocato per il 30 giugno alle 14 al Palazzone di viale Matteotti. All’ordine del giorno sette interrogazioni presentate dai gruppi di opposizione, si tornerà, infatti, a parlare della riattivazione dell’impianto di risalita ancora fermo nonostante la stagione turistica sia ormai iniziata, dello stato dei lavori per la riqualificazione dell’area dell’ex binario morto, della situazione delle strade e, in particolare, di via dei Fossi, in pieno centro storico della città bassa, della realizzazione della nuova biblioteca comunale ancora ferma al palo, di finanziamenti per la rigenerazione urbana e di posti auto riservati agli invalidi.

La seduta è pubblica e i lavori potranno essere seguiti anche su internet in diretta streaming e sulla pagina Facebook del Comune.

av