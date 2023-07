"Consigliere di fiducia a Siena contro Mobbing e Molestie"

Dalla parte del professionista sanitario: l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese va in difesa dei suoi lavoratori, in nome del benessere organizzativo e per contrastare discriminazioni, mobbing, molestie, straining o costrittività organizzativa sul luogo di lavoro. Il policlinico senese attiva dunque una selezione - con domande da fare entro il 2 agosto - per individuare una figura dedicata a fornire supporto, consulenza e assistenza nei confronti dei dipendenti che richiedano l’intervento su queste tematiche. Il profilo ricercato, che avrà un incarico di collaborazione libero professionale di 24 mesi non rinnovabile, è quello di ‘consigliere di fiducia’ e si occuperà in particolare di monitorare situazioni di rischio, svolgendo attività di rilevazione dei disagi anche attraverso l’organizzazione di appositi incontri anonimi e di partecipare alle riunioni del Cug, Comitato unico di garanzia, presentando annualmente una relazione sulle attività di monitoraggio; sarà un punto di riferimento per chi ritenga di avere subito comportamenti considerati lesivi della dignità della persona o che siano causa di disagio psicologico sul lavoro.

Il ruolo del consigliere di fiducia è stato previsto, per la prima volta, nella raccomandazione della Commissione europea del 27 novembre 1991, relativa alla Tutela della dignità delle donne e degli uomini e dalla risoluzione del Parlamento europeo. Il consigliere potrà collaborare anche con l’Organismo paritetico per l’innovazione, sulla predisposizione di progetti da presentare all’Azienda per la promozione della legalità, del miglioramento della qualità del lavoro e del benessere organizzativo. Il bando è disponibile nella sezione Amministrazione trasparente del sito delle Scotte.