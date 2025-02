Consigli dei carabinieri contro le truffe

Come difendersi dai truffatori. Alla Casa del Popolo di Buonconvento, promosso da Comune e comando provinciale dei carabinieri, si è svolto un incontro per mettere in guardia i cittadini dai tanti raggiri che vengono messi in atto, soprattutto ai danni degli anziani, le vittime preferite dai malviventi. "Si è trattato di una iniziativa pubblica che ha visto una notevole partecipazione – spiega il sindaco Riccardo Conti –. L’obiettivo era quello di informare i cittadini per prevenire le truffe, un fenomeno purtroppo assai diffuso. Colgo l’occasione per ringraziare il comando provinciale dell’Arma, il comandante della compagnia di Montalcino Giuseppe Rotella, il comandante della stazione di Buonconvento Claudio Brincat, la Pubblica Assistenza, la Misericordia e la Casa del Popolo. Un incontro che ha fornito indicazioni utili per difendersi dai truffatori". Una delle truffe più ricorrenti è quella del falso incidente e del finto avvocato (o del finto carabiniere). Raggiri di questo tipo sono stati perpetrati parecchie volte anche nella nostra provincia, soprattutto nei confronti di anziani. Alcuni malviventi, tuttavia, sono stati individuati e arrestati. In alcuni casi anche in flagranza di reato. E’ un vademecum assai dettagliato quello messo a punto dai militari. Questi alcuni dei consigli per non cadere nelle truffe: diffidare innanzitutto delle apparenze e chiamare immediatamente il 112 o un parente. Occhio alle truffe, dunque, perché i professionisti del raggiro sono sempre in agguato. Marco Brogi