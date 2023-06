Consegnati gli ‘Oscar’ della sicurezza Il contest con aziende, enti e scuole

Nella sala Italo Calvino del complesso museale Santa Maria della Scala la premiazione del contest Safety Factory Challenge, gli ‘oscar’ della sicurezza organizzati in occasione della terza edizione del forum Safety Meets Culture. Il contest ha visto la partecipazione di numerose aziende, enti e scuole superiori che si sono cimentate in sei categorie: le buone pratiche; campagne di comunicazione; esempi di welfare aziendale; tecnologie al servizio della sicurezza sul lavoro e inclusione e solidarietà. Le aziende premiate sono: CMB per la migliore campagna di comunicazione; Tempi Moderni per la categoria ‘best practice in materia di inclusione e solidarietà’; Hitachi che si è aggiudicata la menzione d’onore da parte della giuria; Dahlia per la categoria relativa alle nuove tecnologie a servizio della sicurezza; CESF, Centro Edile di Perugia, per la categoria relativa alle buone pratiche e Techfem per il progetto dedicato al welfare aziendale. A ogni vincitore per ciascuna categoria è stato consegnato il premio di ‘Safety Factory Challange’, realizzato dall’architetto e designer, Paolo Chiantini, con la possibilità di utilizzare il logo all’interno della comunicazione aziendale.