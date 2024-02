Consegnata la seta per il Palio di luglio. Dipendenti del Comune a Bari da Gasparro

Iniziano i preparativi per la realizzazione del Drappellone per il Palio di Provenzano. E’ già al lavoro l’artista Giovanni Gasparro, designato dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio per realizzare il Palio del prossimo 2 luglio. Già giovedì il pittore ha ricevuto seta e telaio da parte di alcuni dipendenti dell’amministrazione comunale, arrivati con il materiale a Bari presso lo studio dell’artista, primo passaggio formale per la realizzazione del ‘cencio’.

Gasparro, nato a Bari nel 1983, si è diplomato presso l’Accademia di Belle Arti di Roma nel 2007, allievo del pittore Giuseppe Modica, con una tesi in storia dell’arte sul soggiorno romano di Van Dyck. Conosciuto come ‘l’ultimo dei caravaggeschi’, il suo stile è orientato verso il cosiddetto tenebrismo che trae ispirazione, appunto, dalle opere del Caravaggio. La curiosità per il lavoro dell’artista è quella che tradizionalmente accompagna la realizzazione del drappellone, che verrà svelato alla città prima della carriera e che da oggi Gasparro inizierà a mettere in tela.