Consapevolezza digitale: la chiave per difenderci Attenzione e buone pratiche per navigare più sicuri

Nei social l’obiettivo dell’algoritmo è quello di coinvolgere le persone in base ai loro interessi. Queste piattaforme propongono determinati materiali e suggerimenti pensati appositamente per l’utente, per far questo vengono utilizzati degli algoritmi che individuano quante volte un contenuto è stato cercato, il numero di interazioni che un video riceve, le condivisioni e quanta attenzione ottiene un contenuto appena pubblicato. I social creano una sorta di ’dipendenza’. Ciò non significa che dobbiamo eliminarli dalla nostra vita, ma non possiamo lasciare che siano loro a scegliere per noi.

Non c’è una soluzione, ma qualcosa possiamo fare, come divulgare informazioni su come funzionano, per diffondere una maggiore consapevolezza, acquisire la cognizione degli effetti negativi e provare a limitare il tempo che vi trascorriamo. Poiché si basano sulle informazioni che inconsapevolmente gli forniamo, è importante fare pulizia dei dati, disattivare le notifiche superflue che ci spingono ad accedere alle app, seguire persone con modi di pensare diversi dai nostri, così da fornire alla piattaforma informazioni che non permettano di individuare chiaramente quali sono i nostri interessi (l’immagine realizzata da Riccardo Tugulu)